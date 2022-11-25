Еще четыре библиотеки Подмосковья модернизируют в рамках нацпроекта
В Московской области в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» модернизируют еще четыре библиотеки. Об этом сообщает региональное министерство культуры и туризма.
Наибольшую сумму на обновление получил Центральная библиотека в Ленинском горокруге, сумма составит 10 млн рублей. Еще по 5 млн рублей получат библиотека-филиал № 5 в Королеве, Щелковская библиотека № 3 и специализированная библиотека семейного чтения «Очаг» в Электростали.
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», на сегодняшний день в регионе действуют 13 модельных библиотек. Для детей организованы клубы интеллектуального и творческого общения, журналистики и блоггинга, а также курсы иностранных языков, занятия в театральной студии, кружки робототехники и многое другое.
Современные библиотеки включают зоны для творчества и коворкинг-пространства. Детям доступно интерактивное оборудование, новые книжные издания, 3D-принтер, очки и шлемы виртуальной реальности.