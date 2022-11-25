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В Кремле опровергли сообщения СМИ о планируемой «мобилизации страны»

Песков: сообщения СМИ о планируемой «мобилизации страны» не соответствуют действительности
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Информация о том, что президент РФ Владимир Путин может объявить о «мобилизации страны» в ходе своего послания Федеральному собранию, является не больше чем просто слухами и не соответствует правде, заявил 25 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Отмечается, что ранее подобные данные публиковало издание «Правда.ру», согласно которым президент в ходе послания Федеральному собранию якобы должен был затронуть такие темы, как «мобилизация как солдат и офицеров, так и экономики», а также сказать о судьбе всех россиян. Пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос «РИА Новости» о правдоподобности этих данных, опроверг их.

Ранее 25 ноября в Кремле сообщили о том, что в данный момент нет точных сроков оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.

До этого, 14 ноября, Песков сообщил о том, что оглашение послания Путина Федеральному собранию планируется провести до конца года.

11 ноября официальный представитель Кремля сообщил о том, что работа над посланием Федеральному собранию уже ведется.

Послание президента России Федеральному собранию является ежегодным мероприятием. В предыдущий раз оно состоялось 21 апреля 2021 года.

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