Еще 180 жителей аварийных домов переселят в Тамбове в 2023 году

В Тамбове в 2023 году планируют завершить пятый этап программы переселения граждан из аварийного жилфонда. Об этом сообщает городская администрация.

В план расселения на будущий год входит 2,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры должны получить 180 человек.

«В настоящий момент все технические задания уже сформированы. До конца текущего года контракты на закупку квартир будут размещены, чтобы к середине 2023 года полностью завершить пятый этап реализации программы расселения граждан», — рассказали в городском комитете ЖКХ.

В текущем году в Тамбове приобрели 57 квартир для переселенцев из аварийного жилья. Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», свои жилищные условия смогут улучшить 78 человек.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».