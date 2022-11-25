Два человека погибли при пожаре в Камчатском крае
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Камчатском крае. В квартире обнаружено сильное задымление.
Информация о пожаре поступила ночью 25 ноября с улицы Партизанской в селе Тигиль. Очаг тления находился на кухне в квартире. По предварительным данным, 66-летняя женщина и 58-летний мужчина погибли из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.
По результатам следственной проверки будет принят процессуальное решение.
21 ноября в Новосибирской области произошло возгорание на ферме. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Погибли мужчина и 59 животных.