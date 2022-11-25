Стрелявший из окна житель Владивостока сам пришел в полицию
Житель Владивостока, устроивший стрельбу из окна жилого дома, сам явился в полицию, после того как видео с ним распространилось в Сети. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.
Мужчина рассказал полицейским, что видеозапись была сделана примерно 3,5 года назад и носила исключительно развлекательный характер. К тому же стрельба велась из охолощенного оружия.
По его словам, видео было распространено только в кругу знакомых. Каким образом оно попало в Сеть, мужчине неизвестно.
«Проверочные мероприятия продолжаются. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством РФ», — отметили в УМВД.
Ранее в этот день в Сети появились кадры, на которых мужчина стреляет из снайперской винтовки из окна многоэтажного дома во Владивостоке. Местные жители утверждают, что на кадрах улица Сафонова. Сам мужчина на видео уверяет, что патроны в ружье боевые.
После публикации видео полиция Владивостока сообщила о начале проверки.