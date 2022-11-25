Строительство ледового городка началось в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске началось строительство ледового городка стоимостью 5,6 млн рублей. Об этом сообщает городская администрация.

Ледовый городок возводят на Центральной площади. Подрядчик должен построить входную группу, детские горки, обустроить каток и лабиринт. Также в проект входит создание фигур Деда Мороза, Снегурочки и еще восьми скульптурных композиций из сказок Александра Пушкина.

Как уточняет Muksun.fm, сейчас на площадку завозится необходимый для работ материал — лед, идет обустройство ограждения.

Согласно техзаданию, скульптуры и горки разместят по периметру площади. Это позволит освободить пространство для проведения различных представлений и мероприятий по обеим сторонам от елки.