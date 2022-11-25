Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на Курилах

Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на острове Парамушир. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях, высота пеплового выброса 25 ноября составила 2,5 км. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. Жители Северо-Курильска, который находится в 7 км от вулкана, запах сероводорода не ощущается. Пеплопад не наблюдался.

Днем ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 3,1 в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. В зоне землетрясения находились 18 населенных пунктов, местные жители не ощутили подземных толчков. Разрушения не зарегистрированы.