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Усиление ветра и дождь со снегом прогнозируют в Хабаровском крае

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Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия на территории Хабаровского края в ближайшие сутки. В регионе усилится ветер и пройдут дожди со снегом.

Согласно прогнозам, ситуацию в Хабаровском крае будет определять циклон, который смещается по территории северных районов. Ветер усилится до 15–22 м/с. На всех дорогах региона образуется гололедица со снежным накатом. Об этом пишет ИА AmurMedia.

В МЧС отмечают, что комплекс метеоявлений может привести к аварийным ситуациям на объектах ЖКХ и энергетики. Вероятны аварии на электросетях и отключение электричества в связи с обрывом проводов. Также повышается риск ДТП и нарушений в работе транспорта. Возможна приостановка работы паромной переправы, связывающей Ванино и Холмск.

Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности.

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