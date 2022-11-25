Усиление ветра и дождь со снегом прогнозируют в Хабаровском крае
Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия на территории Хабаровского края в ближайшие сутки. В регионе усилится ветер и пройдут дожди со снегом.
Согласно прогнозам, ситуацию в Хабаровском крае будет определять циклон, который смещается по территории северных районов. Ветер усилится до 15–22 м/с. На всех дорогах региона образуется гололедица со снежным накатом. Об этом пишет ИА AmurMedia.
В МЧС отмечают, что комплекс метеоявлений может привести к аварийным ситуациям на объектах ЖКХ и энергетики. Вероятны аварии на электросетях и отключение электричества в связи с обрывом проводов. Также повышается риск ДТП и нарушений в работе транспорта. Возможна приостановка работы паромной переправы, связывающей Ванино и Холмск.
Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности.