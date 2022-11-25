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Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Диетолог Ионова призвала не увлекаться мандаринами на новогодних праздниках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о пользе и возможном вреде мандаринов.

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В беседе с Общественной службой новостей 24 ноября специалист рассказала, что допустимая норма мандаринов в день составляет 200–400 г. Она предупредила, что есть за один присест съесть килограмм мандаринов, то может последовать неадекватная реакция ЖКТ и даже аллергия.

Также осторожность врач призвала соблюдать и при употреблении грейпфрута, пишет RT. Он может блокировать действие таблеток от давления.

Между тем диетолог подчеркнула, что на десерт все-таки лучше съесть именно фрукты, а не сладкое мучное, отмечает телеканал «360».

В декабре прошлого года начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, как правильно выбрать мандарины. Внимание, по ее словам, стоит обращать на кожуру фруктов, и если они липкие и влажные, то мандарины быстро испортятся и заплесневеют. Также в них могут быть токсины, которые вырабатывают плесневые грибки.

Дома мандарины следует промыть в горячей воде, чтобы смыть химикаты, которыми обрабатывают фрукты перед транспортировкой, пишет НСН. После очистки кожуры специалист призвала мыть руки.

Также в декабре диетолог Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом «Звезда» назвал способ увеличить пользу от потребления мандаринов. По его словам, в прожилках мандарина, как и в самих дольках, содержится большое количество полезных для здоровья веществ.

Тогда же врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, чем опасно переедание мандаринов. По ее словам, в частности, в мандаринах высокое содержание фруктовых кислот, которые могут повреждать слизистую оболочку желудка у людей с повышенной кислотностью желудочного сока, при язвенных и эрозивных поражениях желудка.

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