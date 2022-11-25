В Краснодаре 10-летний ребенок выпал из окна и выжил
В Краснодаре 10-летний мальчик выжил после падения с четвертого этажа. Об этом 25 ноября сообщил «Кубанским новостям» источник в правоохранительных органах.
В полицию обратились очевидцы, которые рассказали, что ребенок выпал из окна, пока его мать находилась на работе.
Мальчика госпитализировали, пишет «Газета.Ru».
Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют все обстоятельства инцидента.
В июле четырехлетняя девочка в Томске выпала из окна в квартире на третьем этаже многоэтажки. Ребенок выжил, но получил множественные травмы.