Эксперты сообщили о снижении стоимости авто с пробегом второй месяц подряд

Машины на российском вторичном авторынке дешевеют второй месяц подряд. Средняя цена подержанного легкового автомобиля в ноябре текущего года составила 1,19 млн рублей, что на 2,5%, или 30 тыс. рублей, меньше, чем в октябре 2022 года.

Такие данные представили 25 ноября эксперты агентства «Автостат». По их информации, такая ситуация объясняется увеличением числа предложений на рынке: люди стали чаще выставлять автомобили на продажу, вследствие чего растет выбор для потенциальных покупателей. Это приводит к снижению цен в каждом сегменте и возрастной группе. Также этому способствует вымывание с рынка относительно «свежих» и более дорогих автомобилей с пробегом.

По мнению экспертов, такая тенденция может продолжиться.

Если сравнивать текущую ситуацию по указанной категории автомобилей с той, что была в ноябре 2021 года, то рост цен на вторичном авторынке по оценке агентства составил 29%, или 268 тыс. рублей.

15 ноября «Автостат» сообщил, что Ford Focus стал самой популярной машиной с пробегом в РФ в октябре текущего года. Эта модель на российском вторичном рынке была куплена в количестве 9804 экземпляра. Агентство отметило, что Ford Focus был самым популярным автомобилем с пробегом в 2021 году, но с прошлого декабря по сентябрь нынешнего года этот титул перешел к Lada-2114, однако в октябре 2022 года отечественный хетчбэк с результатом 9572 единицы опустился на второе место. Затем в рейтинге самых продаваемых авто с пробегом оказались два «корейца» — Hyundai Solaris и Kia Rio, которые в октябре разошлись тиражом в 9049 и 8949 подержанных машин соответственно. Замкнул пятерку лидеров седан Lada-2107 (8240 штук).