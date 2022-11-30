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День невролога – 2022: история и традиции праздника

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В первый день зимы, 1 декабря, свой профессиональный праздник отмечают неврологи — врачи, осуществляющие диагностику и лечение болезней нервной системы человека. День невролога в 2022 году приходится на четверг. «Известия» раскрывают историю и традиции праздника медиков.

День невролога – 2022: история праздника

В России неврология как самостоятельная область научного знания начала развиваться в 1869 году, когда по инициативе профессора Алексея Кожевникова в МГУ открылась кафедра нервных болезней. До сих пор неврология изучалась лишь в рамках курсов на медицинском факультете. А в 1883 году Яковлев закрепил свои усилия, выпустив первый российский учебник по патологиям нервной системы.

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В 1881 году при Медико-хирургической академии появилась первая неврологическая клиника в Петербурге, а в в 1907 году в Северной столице открылся психоневрологический институт. Учреждение стало первым в мире целенаправленно организованным научным центром, посвященным исследованиям в области психологии, психиатрии и неврологии. Его основателем стал психиатр Владимир Бехтерев.

На современном этапе медики-неврологи сделали огромный прорыв в изучении нервной системы человека. Важность неврологии как отдельной области медицины больше не оспаривается. А врачи-неврологи, или, как их называли в СССР, невропатологи, вместе с приходом зимы справляют свое профессиональное торжество по всему миру. В России праздник не входит в перечень государственных и известен лишь в узких кругах.

День невролога – 2022: традиции праздника

Как правило, масштабно День невролога не отмечают, однако медицинские учреждения выражают благодарность своим сотрудникам и награждают премиями и грамотами лучших специалистов. Научное сообщество часто совмещает с днем торжества научные симпозиумы, лекции и семинары в области неврологии.

Не забывают поздравить лечащих врачей и пациенты, выражая с помощью подарков и теплых слов свою признательность.

22 ноября в России отмечали День психолога, еще одного специалиста, изучающего нервную систему человека. «Известия» рассказали читателям, какие традиции сопровождают этот праздник.

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