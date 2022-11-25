Двух мужчин спасли со сломанной лодки в Калининградской области
В Калининградской области у поселка Отрадное спасли двух рыбаков. Их лодка сломалась, они не могли самостоятельно добраться до берега. Неисправная моторная лодка находилась в 500 м от берега.
Инспекторам пришлось доставить мужчин на сушу на своем катере, а лодку — взять на буксир, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на управление МЧС по региону.
17 ноября сообщалось, что в Приангарье приостановили поиски двух рыбаков, которые пропали после опрокидывания лодки на реке Тилик. Поисковая операция продолжалась на протяжении пяти дней, с 12 ноября.