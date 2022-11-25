Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен в $30 на нефть из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею Польши установить потолок цен на российскую нефть на уровне $30. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает Bloomberg.

«Я очень признателен нашим балтийским коллегам, польским коллегам, их предложения установить этот потолок на уровне $30 за баррель вполне разумны. Эта идея гораздо лучше», — приводит агентство слова Зеленского во время видеовыступления на международной конференции в Каунасе в Литве.

Украинский лидер добавил, что уровень цен в $60 или $70 «больше походят на уступки», пока европейские дипломаты заняты переговорами о том, насколько жесткими должны быть ограничения цен на российскую нефть.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «большой семеркой» (G7) ограничения стоимости нефти из РФ зашли в тупик. Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель. В то время как Греция и еще несколько стран, наоборот, назвали $70 верхней границей диапазона стоимости российского энергоресурса. При этом Польша выступила за то, чтобы уменьшить стоимость барреля до $30.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти Евросоюза ведут «непонятные обсуждения по потолку, называют малообъяснимые цифры». При этом, он уточнил, что пока сложно оценить влияние на энергетический рынок возможного решения ЕС.

Следующее внеочередное заседание министров энергетики стран ЕС состоится 13 декабря.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.

Западные государства решили снизить зависимость от российских энергоресурсов в качестве меры давления на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Российский лидер 13 апреля заявил, что отказ ряда стран от нормального сотрудничества с РФ нанес удар по экономикам этих государств.

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