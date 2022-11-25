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ВЦИОМ: Путину доверяют 78,7% россиян, 75% одобряют его деятельность

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Большинство россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 25 ноября.

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Согласно данным исследования, Путину доверяет 78,7% опрошенных. Прирост за неделю составил 0,7%.

Рейтинг доверия премьер-министру России Михаилу Мишустину составляет 62%. За неделю он также вырос на 0,7%.

Кроме того, 75% опрошенных заявили, что одобряют деятельность президента РФ. Положительно работу премьер-министра оценило 52,8% респондентов, правительства России — 49,1%.

Опрос проводился в период с 14 по 20 ноября. В нем приняли участие 1,6 тыс. граждан РФ в возрасте от 18 лет.

Ранее в ноябре фонд «Общественное мнение» провел опрос, согласно которому уровень доверия к Путину у граждан составляет 76%. Также большинство россиян — 77% — считают, что президент хорошо работает на своем посту.

27 мая руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян допустил, что рейтинг доверия населения к главе государства в дальнейшем будет расти.

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