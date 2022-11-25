Глава МИД Венгрии назвал США бенефициаром рецессии в Европе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 25 ноября заявил журналистам, что выгоду от рецессии в Европе получат американские власти.

«Движение экономики Европы в сторону рецессии — это хорошая новость для экономики США и выглядит так, что Америка смогла из этого получить выгоду», — отметил Сийярто.

По его словам, в Европе ситуация «плачевна», так как Еврокомиссия препятствует приток инвестиций в страны — члены Евросоюза.

Несколько дней назад Politico написало, что ЕС, опасаясь, что из-за законопроекта США о снижении инфляции новые инвестиции пойдут в Соединенные Штаты Америки, а не в Европу, разрабатывает чрезвычайную схему для субсидирования ключевых высокотехнологичных отраслей.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал пакет мер, направленных на снижение инфляции в США. Согласно документу, власти выделят $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей.

Однако еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что данный закон «нарушает правила честной конкуренции» и противоречит нормам Всемирной торговой организации.

В начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США хотят превратить Европу в подобие американской колонии.