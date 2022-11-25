Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве

Открытое горение в торговом центре (ТЦ) «Елоховский пассаж» в Москве ликвидировано. Об этом днем в пятницу, 25 ноября, сообщили в экстренных службах.

«Пожарные оперативно локализовали возгорание на площади 20 кв. м, открытое горение ликвидировано», — сказали в ГУ МЧС по столице.

Как уточняется в сообщении на сайте ведомства, сообщение о пожаре в ТЦ поступило на пульт дежурного в 14:53. Возгорание возникло по адресу ул. Бауманская, д. 32. На месте пожара наблюдалось серьезное задымление.

Были эвакуированы десятки посетителей и сотрудников.

По предварительной информации, огонь возник на первом этаже здания. Информация о пострадавших пока не поступала.