Расход песко-соляной смеси увеличился в 2 раза из-за гололеда в Брянске

В Брянске в усиленном режиме работают дорожные службы. Только за минувший четверг, 24 ноября, коммунальщики израсходовали 500 куб. м песко-соляной смеси, что превышает показатель предыдущего дня почти в два раза.

В городском дорожном управлении NASHBRYANSK.RU рассказали, что сегодня, 25 ноября, в обработке и уборке города задействовали 64 единицы техники. Еще 126 человек расчищают дороги и тротуары вручную.

Периодически обрабатываются мосты, путепроводы и лестницы. С территории города вывезли за сутки 1 тыс. т снега.

В этом году в Брянске заготовили более 30 тыс. куб. м.

Ранее столичных автолюбителей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу вечером. Серьезные заторы могут образоваться в вечерний час пик из-за гололедицы. Водителям порекомендовали пересесть на общественный транспорт.