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В Индии полицейские возложили на крыс вину за пропажу 200 кг марихуаны

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Фото: Global Look Press/unknown/Danita Delimont
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В Индии полицейские объяснили пропажу 200 кг конфискованной марихуаны тем, что ее съели крысы. Об этом сообщает Би-би-си.

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Как говорится в статье, во время судебного заседания над обвиняемыми в контрабанде наркотиков суд потребовал представить изъятую марихуану в качестве вещественных доказательств. Однако полицейские заявили, что не могут этого сделать, так как всю партию съели крысы.

«Крысы — крошечные животные, и они не боятся полиции. От них трудно уберечь наркотики», — озвучил объяснение правоохранителей судья Санджай Чаудхари.

Он также выразил мнение, что единственный способ сохранить изъятую марихуану — это продать ее исследовательским лабораториям и медицинским фирмам на аукционе, а вырученные средства направить правительству.

При этом один высокопоставленный сотрудник полиции сообщил журналистам, что часть марихуаны, хранящейся в полицейских участках, была «повреждена из-за сильных дождей», а не уничтожена крысами.

Уточняется, что ранее в округе Матхура уже были подобные случаи. Тогда из полицейского участка пропадала более крупная партия марихуаны, а правоохранители также обвинили в этом крыс и мышей.

В декабре 2021 года сообщалось, что итальянские полицейские обнаружили в порту на юге страны рекордно крупную партию наркотиков стоимостью на черном рынке около €1 млрд. Кокаин конфисковали в порту Джоя-Тауро провинции Калабрия в ходе совместной операции финансовой гвардии и государственной таможенной службы. Наркотики находились в грузе бананов, арахиса и перца.

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