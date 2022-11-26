Эксперт рассказал о действиях в случае краха биржи криптовалют
Опытные криптоинвесторы предпочитают не задерживать свой капитал на биржах, так как уже успели застать несколько крупных крахов, рассказал «Известиям» старший аналитик компании Esperio Антон Быков.
«На криптобиржах приобретаются монеты и затем направляются на кошелек с целью долгосрочного хранения. Все прекрасно понимают, что в случае возникновения финансовых проблем у посредников, вернуть деньги будет почти невозможно», — рассказал он.
По словам эксперта, если же деньги всё-таки застряли на подобной площадке, то следует организовываться с другими пользователями и участвовать в массовых исках.
«При этом следует иметь в виду, что почти все крупные биржи зарегистрированы в других странах и не успели пройти аналогичную процедуру в России, а значит следует грамотно оценить затраты и не выйти в минус по итогам судебных процессов из-за сопутствующих издержек», — заключил Быков.
Накануне Быков рассказал «Известиям», что при выборе биржи криптовалют нужно отталкиваться от ее размера — крупные площадки чаще всего являются самыми надежными.
Ранее, 23 ноября, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров объяснил, что составить список возможных будущих банкротств криптобирж из-за краха FTX и общего сжатия уровня ликвидности на финансовых рынках сейчас невозможно. При этом он назвал Binance и Coinbase Exchange относительно устойчивыми биржами на крипторынке.