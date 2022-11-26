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Эксперт рассказал о действиях в случае краха биржи криптовалют

Эксперт Быков: опытные криптоинвесторы предпочитают не задерживать свой капитал на биржах
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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Опытные криптоинвесторы предпочитают не задерживать свой капитал на биржах, так как уже успели застать несколько крупных крахов, рассказал «Известиям» старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«На криптобиржах приобретаются монеты и затем направляются на кошелек с целью долгосрочного хранения. Все прекрасно понимают, что в случае возникновения финансовых проблем у посредников, вернуть деньги будет почти невозможно», — рассказал он.

По словам эксперта, если же деньги всё-таки застряли на подобной площадке, то следует организовываться с другими пользователями и участвовать в массовых исках.

«При этом следует иметь в виду, что почти все крупные биржи зарегистрированы в других странах и не успели пройти аналогичную процедуру в России, а значит следует грамотно оценить затраты и не выйти в минус по итогам судебных процессов из-за сопутствующих издержек», — заключил Быков.

Накануне Быков рассказал «Известиям», что при выборе биржи криптовалют нужно отталкиваться от ее размера — крупные площадки чаще всего являются самыми надежными.

Ранее, 23 ноября, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров объяснил, что составить список возможных будущих банкротств криптобирж из-за краха FTX и общего сжатия уровня ликвидности на финансовых рынках сейчас невозможно. При этом он назвал Binance и Coinbase Exchange относительно устойчивыми биржами на крипторынке.

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