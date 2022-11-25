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Ford отзовет более 600 тыс. машин по всему миру

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Фото: TASS/IDREES MOHAMMED
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Компания Ford объявила о масштабной сервисной акции из-за опасного дефекта, который может привести к пожару в моторном отсеке. Под отзыв попали 634 тыс. внедорожников Bronco Sport и Escape 2020-2023 модельного года с трехцилиндровым полуторалитровом двигателем, сообщило агентство Reuters 24 ноября.

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Пожароопасная ситуация может возникнуть из-за возможных трещин в топливных форсунках, и компания будет призывать владельцев проверить свои автомобили. Специалисты отметили, что многие из этих моделей были отозваны в апреле 2022 года из-за того, что корпус маслоотделителя мог треснуть, в результате могла образоваться утечка, которая тоже могла вызвать пожар в двигателе. По словам Национальной администрации безопасности дорожного движения США, автомобили, отремонтированные в рамках той сервисной акции, тоже подпадают под новый отзыв.

В Ford сообщили, что пока получили 54 сообщения о возгорании полуторалитровых моторов. Было доказано, что в четырех случаях пожар произошел из-за треснувших топливных форсунок. По оценке компании, доля дефектных машин охватит 520 тыс. машин в США и порядка 114 тыс. за их пределами.

Обнаружить поломку в Ford предлагают специальным программным обеспечением. Если оно обнаружит падение давления в топливной рампе, то мощность двигателя снизится автоматически. Такая мера позволит клиентам доехать до безопасного места, остановить автомобиль и договориться о сервисном обслуживании.

24 ноября российские дилеры начали предлагать в РФ новые Ford Mondeo, предназначенные для китайского рынка. Цена на авто с бензиновым мотором начинается от 2,7 млн рублей. Модель, оснащенная гибридной силовой установкой, сделанная на базе двухлитрового мотора, обойдется в 3,1 млн рублей. Переднеприводные автомобили представлены в версии, которая включает в себя бензиновый полуторалитровый двигатель мощностью 165 л.с., который работает с автоматической коробкой передач. Гибридная силовая установка сделана на базе двухлитрового мотора.

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