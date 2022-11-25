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Более 100 жалоб на некачественную уборку дорог подали в МЧС Удмуртии

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В МЧС Удмуртии за сутки с 23 по 24 ноября поступило 115 жалоб от водителей на некачественную уборку дорог от снега. Авторы обращений на номер «112» рассказывали о плохом состоянии дорог и просили помочь им выехать со сложных участков трасс.

По словам начальника ГУ МЧС по Удмуртии Сергея Пряженцева, которые приводит udm-info.ru, самая тяжелая ситуация сложилась в Воткинском районе и Воткинске. В общей сложности за эти сутки от водителей поступило 23 жалобы на состояние трассы Воткинск – Кельчино – граница Пермского края.

В соцсетях появились публикации о том, что из-за плохой уборки на трассе Воткинск – Пермь образовалась многокилометровая пробка из фур. Грузовики буксовали и не могли подняться в горку. Один из водителей признался, что простоял в пробке несколько часов, прежде чем приехала снегоуборочная техника.

Информация о работе снегоуборочной техники на дорогах Удмуртии появилась 24 ноября. По словам регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Горбачева, трассы очищают 189 единиц техники. Он признал, что самая сложная ситуация — на дороге Ижевск – Воткинск, где сложный рельеф и большегрузному транспорту тяжело проходить подъемы.

По данным республиканского управления автомобильными дорогами и МКУ Ижевска «СТО ЖКХ», с утра четверга в течение 12 часов на дорогах региона работало 233 единицы техники, а в Ижевске — 104 единицы. Затем на расчистку дорог вышли 283 машин, в Ижевске — 137, пишет ИА «Сусанин».

Сильный снегопад накрыл Удмуртию в ночь на 24 ноября. На утро высота снежного покрова составляла от 11 до 18 см. В результате на дорогах образовались снежный накат и гололедица.

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