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ВКС России уничтожили более ста наемников «иностранного легиона» в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В районах Северска и Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР) Воздушно-космические силы России уничтожили более ста наемников «иностранного легиона». Об этом 25 ноября сообщил официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено еще более ста наемников так называемого «иностранного легиона», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобиле», — заявил Конашенков.

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Он также отметил, что российские войска уничтожили до 200 боевиков, нанеся удар по пунктам дислокации польских наемников в Харьковской области.

Накануне в Следственном Комитете России сообщили, что в процесс отбора наемников вовлечены сотрудники посольств Украины за рубежом.

22 ноября британский наемник Шариф Амин пожаловался на снабжение Вооруженных сил Украины и отсутствие помощи раненым в бою.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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