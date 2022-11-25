В районах Северска и Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР) Воздушно-космические силы России уничтожили более ста наемников «иностранного легиона». Об этом 25 ноября сообщил официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено еще более ста наемников так называемого «иностранного легиона», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобиле», — заявил Конашенков.

Он также отметил, что российские войска уничтожили до 200 боевиков, нанеся удар по пунктам дислокации польских наемников в Харьковской области.

Накануне в Следственном Комитете России сообщили, что в процесс отбора наемников вовлечены сотрудники посольств Украины за рубежом.

22 ноября британский наемник Шариф Амин пожаловался на снабжение Вооруженных сил Украины и отсутствие помощи раненым в бою.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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