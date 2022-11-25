Рэпер Рич выпустил новый альбом под названием «Культура отмены», повествующей о жизни в современной России и о россиянах, решивших остаться на Родине. Об этом музыкант написал 25 ноября в своем Telegram-канале.

«Культура отмены» — мой новый альбом про нас, русских. Я описал, как мы тут живём 2022 год, что чувствуем и за что переживаем», — отметил он.

Новый альбом состоит из семи треков. В него вошли композиции «На Неве», «Поле, поле, поле», «Северная Африка», «Береги себя», «У баков», «Маленькие дети» и «Человек».

Треки из альбома «Культура отмены» уже доступны на различных музыкальных площадках, включая VK Музыка и Yandex Music.

Ранее, 4 ноября, рэпер Рич и комик Стас Старовойтов выпустили совместный сингл «Моя личная Украина».

До этого, 2 ноября, Рич рассказал о работе над клипом, снятым в Донецке на песню «Лета не будет». Тогда он отметил, что вместе с актером Антоном Шагиным в августе он ездил в Донецк.

В сентябре Рич выпустил песню «Маленькие дети», которую посвятил детям Донбасса. Музыкант признался, что его впечатлило увиденное в Донецке и Мариуполе: обстрелы улиц и эвакуация детей.