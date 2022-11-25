Поветкин пожелал Шлеменко победы в бою с Исмаиловым

Боксер Александр Поветкин 25 ноября в беседе с «Известиями» заявил, что боец MMA Александр Шлеменко всегда настроен на победу. Спортсмен пожелал коллеге удачи в бою и рассказал о его качествах.

«Думаю, Александр никогда не сломается. Он всегда настроен на победу», — сказал Поветкин в преддверии боя Шлеменко с Магомедом Исмаиловым

По его мнению, настрой спортсмена сбить не получится. Боец никогда не сдается, отметил боксер.

Также Поветкин хорошо оценил подготовку бойца к поединку.

«Саша — классный, хороший боец, опытный. Я думаю, что бой получится интересным», — поделился он прогнозом.

По словам боксера, Шлеменко помогает детям, проводит вместе с ними тренировки.

Боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев рассказал ранее в пятницу, что Исмаилов стал лучше в боксерском плане. Однако поединок с Шлеменко будет проходить по правилам ММА, подчеркнул политик.

Как отметил сам Шлеменко, он собирается навязать противнику свой темп боя, чтобы соперник быстрее устал.

Бой пройдет 3 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец». В главном бою сойдутся Иван Штырков и Асылжан Бакытжанулы. Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.