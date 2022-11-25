Около 25 тыс. елок заготовят к Новому году в Приамурье

Лесхозы и предприниматели приступили к заготовке новогодних деревьев в Амурской области. Всего к праздникам подготовят 25 тыс. елок.

В середине декабря продажа деревьев начнется в Архаринском, Бурейском, Благовещенском, Завитинском, Зейском, Норском, Мазановском, Магдагачинском, Тындинском и шимановском лесхозах. На севере лесники заготавливают ели, в центральных и южных районах — сосны. Об этом пишет Амурская служба новостей.

В Шимановском и Селемджинском районах местные жители смогут срубить новогоднее дерево самостоятельно. Для этого гражданам необходимо обратиться в лесничество для заключения договора купли-продажи.

За незаконную вырубку деревьев предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области хвойные леса взяли под особую охрану перед Новым годом. Патрулировать территории для предотвращения незаконных рубок будут лесные инспекторы и сотрудники правоохранительных органов.