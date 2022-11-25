В Еврокомиссии опровергли работу над запретом импорта российского газа в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) никогда не рассматривала введение запрета на импорт российского газа в Евросоюз. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.

«Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ. Мы принимали ограничительные меры в отношении российской нефти, импортируемой в ЕС через трубопроводы с несколькими исключениями», — сказал он на брифинге.

Он подчеркнул, что ЕК никогда не объявляла, что работает над введением полного запрета в отношении российского газа.

«Ничего не изменилось», — отметил Мамер.

Накануне стало известно, что министры энергетики государств ЕС условились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. В заявлении ЕК указывалось, что в 2023 году страны должны будут приобрести через этот механизм 15% газа, необходимого для заполнения газохранилищ.

22 ноября, в ЕК предложили ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт•ч (€275 за МВт•ч в переводе на цену за тыс. куб. м газа равняются примерно $2900). Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выше этой цены сделки проходить не смогут, однако 15 стран ЕС критически отнеслись к этому предложению.

По словам финансового аналитика группы компаний CMS Владимир Сагалаев, введение потолка цен на газ может принести серьезные проблемы Европе.

Еще в сентябре президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.