В Лефортовском тоннеле восстановлено движение после массового ДТП

Движение в Лефортовском тоннеле в Москве, которое было ограничено в пятницу, 25 ноября, из-за аварии с участием нескольких автомобилей, к настоящему моменту восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Движение полностью восстановлено», — говорится в тексте.

Ранее в этот день ДТП произошло в Лефортовском тоннеле на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Движение было осложнено, передает агентство городских новостей «Москва». Были перекрыты две полосы движения из трех.

После аварии образовалась пробка, которая растянулась до съезда с Юго-Восточной хорды. В дептрансе попросили объезжать проблемный участок.

В инциденте никто не пострадал, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день один человек погиб и один пострадал в результате аварии на МКАД в районе Каширского шоссе. Водитель Volvo получил ранения и был госпитализирован, его пассажирка скончалась на месте от полученных травм.