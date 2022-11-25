Пресс-секретарь Путина Песков опроверг слухи о планах президента объявить мобилизацию страны

Информация о якобы имеющихся у президента России Владимира Путина планах объявить мобилизацию страны во время послания Федеральному собранию не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 ноября.

«Нет», — ответил он вопрос «РИА Новости» о правдивости этих слухов.

Ранее в этот день СМИ сообщили о том, что в обращении президента РФ речь пойдет якобы о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики» и судьбе всех россиян.

Тогда же Песков заявил, что в данный момент нет точных сроков оглашения Путиным послания Федеральному собранию. До этого он отмечал, что оглашение послания планируется провести до конца года.

31 октября Путин заявил, что частичная мобилизация в России завершена. Со своей стороны Песков уточнил, что отдельный указ об окончании призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

Минобороны 28 октября доложило Путину о завершении призыва по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в ВС РФ набрали планируемые 300 тыс. человек.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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