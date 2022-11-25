Многодетную мать из Приморья заподозрили в истязании сына-подростка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Приморского края, подозреваемой в истязании 12-летнего сына, которому она неоднократно угрожала ножом и убийством. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»)», — говорится в сообщении на сайте.

По версии следствия, с декабря прошлого года по октябрь 2022 года подозреваемая систематически избивала 12-летнего сына, в том числе табуреткой. Как сообщается, женщина также угрожала ребенку ножом и убийством.

При этом у женщины есть еще двое малолетних детей, которых изъяли органы опеки и попечительства. Подросток в настоящее время проживает с отцом.

Фигурантка задержана. В настоящее время следователи решают вопрос о ее заключении под стражу. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В этот же день сообщалось, что в Казани возбудили уголовное дело после публикации в Сети видео с избиением полуторагодовалой девочки матерью в Казани. Уточнялось, что женщина сняла на видео избиение маленькое дочери, чтобы отомстить ушедшему от нее мужу. У женщины трое детей, старшая дочь воспитывается у бабушки, сообщила прокуратура Татарстана.

Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям не только матери ребенка, но и работе органов системы профилактики.