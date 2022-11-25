Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин связал успехи на фронте с ударами по инфраструктуре Украины
Мир
В международных структурах не ответили Москве по поводу расстрела ВСУ пленных РФ
Общество
Минюст РФ внес Meta в реестр экстремистских организаций
Мир
Боррель призвал США ответить на опасения ЕС из-за акта о снижении инфляции
Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Майорску в ДНР
Мир
Минобороны Великобритании призвало Украину нарастить военное наступление зимой
Мир
Работа КПП ограничена на границе Украины с Польшей, Венгрией и Молдавией
Мир
Путин назначил экс-посла РФ в Японии на должность замглавы МИД страны
Мир
В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных на Украине
Мир
Баку оставил без ответа предложение Еревана по мирному договору
Мир
Врач заявила о найденных в организме Саакашвили тяжелых металлах
Спорт
Болельщики освистали гимн Ирана перед матчем ЧМ-22 в Катаре

Многодетную мать из Приморья заподозрили в истязании сына-подростка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Приморского края, подозреваемой в истязании 12-летнего сына, которому она неоднократно угрожала ножом и убийством. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

Хватит бить: наказание за домашнее насилие ужесточат в течение полугода
В Минюсте рассказали о сроках внесения в УК поправок о защите жертв рукоприкладства в семье

«Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»)», — говорится в сообщении на сайте.

По версии следствия, с декабря прошлого года по октябрь 2022 года подозреваемая систематически избивала 12-летнего сына, в том числе табуреткой. Как сообщается, женщина также угрожала ребенку ножом и убийством.

При этом у женщины есть еще двое малолетних детей, которых изъяли органы опеки и попечительства. Подросток в настоящее время проживает с отцом.

Фигурантка задержана. В настоящее время следователи решают вопрос о ее заключении под стражу. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В этот же день сообщалось, что в Казани возбудили уголовное дело после публикации в Сети видео с избиением полуторагодовалой девочки матерью в Казани. Уточнялось, что женщина сняла на видео избиение маленькое дочери, чтобы отомстить ушедшему от нее мужу. У женщины трое детей, старшая дочь воспитывается у бабушки, сообщила прокуратура Татарстана.

Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям не только матери ребенка, но и работе органов системы профилактики.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022