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Баку оставил без ответа предложение Еревана по мирному договору

МИД Армении: Баку не ответил Еревану на предложение по мирному договору
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Баку не ответил на предложение Еревана по заключению мирного договора. Об этом 25 ноября сообщил представитель МИД Республики Армения Ваан Унанян.

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«На сегодняшний день Азербайджан не ответил на наши предложения о заключении мирного договора», — цитирует его «АрменПресс».

Он также добавил, что предыдущая встреча в Праге по урегулированию конфликта, где была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырехстороннем формате.

Заявления Баку, что армянская сторона пытается сорвать проведение встречи и мирный процесс, не имеют ничего общего с действительностью, указал Унанян. Ереван готов к встрече 7 декабря в соответствии с договоренностью и форматом, достигнутым в Праге, отметил дипломат.

Ранее в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил против посредничества Франции в мирном урегулировании отношений с Арменией. Он подчеркнул, что Россия и США не занимают чью-либо сторону в армяно-азербайджанском конфликте.

Ранее, 13 октября, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью каналу France 2 обвинил Россию в якобы нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе якобы с целью дестабилизации ситуации в Кавказском регионе.

Комментируя это заявление, президент РФ Владимир Путин назвал такие слова неприемлемыми. По его мнению, в заявлениях французского лидера отсутствует понимание самого хода конфликта.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года стороны при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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