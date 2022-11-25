Баку оставил без ответа предложение Еревана по мирному договору
Баку не ответил на предложение Еревана по заключению мирного договора. Об этом 25 ноября сообщил представитель МИД Республики Армения Ваан Унанян.
«На сегодняшний день Азербайджан не ответил на наши предложения о заключении мирного договора», — цитирует его «АрменПресс».
Он также добавил, что предыдущая встреча в Праге по урегулированию конфликта, где была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырехстороннем формате.
Заявления Баку, что армянская сторона пытается сорвать проведение встречи и мирный процесс, не имеют ничего общего с действительностью, указал Унанян. Ереван готов к встрече 7 декабря в соответствии с договоренностью и форматом, достигнутым в Праге, отметил дипломат.
Ранее в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил против посредничества Франции в мирном урегулировании отношений с Арменией. Он подчеркнул, что Россия и США не занимают чью-либо сторону в армяно-азербайджанском конфликте.
Ранее, 13 октября, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью каналу France 2 обвинил Россию в якобы нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе якобы с целью дестабилизации ситуации в Кавказском регионе.
Комментируя это заявление, президент РФ Владимир Путин назвал такие слова неприемлемыми. По его мнению, в заявлениях французского лидера отсутствует понимание самого хода конфликта.
Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.
В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года стороны при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.