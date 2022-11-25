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Опрос показал готовность поляков сэкономить на Рождество из-за роста цен

Rzeczpospolita: опрос показал готовность поляков сэкономить на продуктах на Рождество из-за роста цен
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Фото: Global Look Press/Omar Marques
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В Польше инфляция и рост цен заставляют жителей экономить на всем, включая подарки и продукты на Рождество. Об этом в пятницу, 25 ноября, пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного финансовой компанией Provident.

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Согласно результатам исследования, около половины граждан страны намерены закупить для праздничного стола всё, что им нужно, но ограничатся самыми дешевыми продуктами.

Жители Польши также намерены сэкономить на подарках, предпочитая парфюмерии и электронике сладости и книги. При этом 45% поляков потратят меньше на развлечения, а 35% — ограничат путешествия в праздничные дни.

В среднем каждый поляк потратит на рождественские праздники 1259 злотых (около $280), что на 30% больше показателей прошлого года.

«Хотя на праздники мы потратим больше, тем не менее из-за инфляции мы купим меньше», — уточняет газета.

Ранее сообщалось, что инфляция в Польше выросла в октябре до 17,9%, побив тем самым рекорд почти 25-летней давности. В главном статистическом управлении республики указали, что цены выросли как на потребительские товары, так и на услуги. В управлении отметили, что столь высоких показателей в Польше не регистрировалось с середины 1990 годов.

Инфляция продолжает расти и в других странах. Так, 24 ноября немецкая Федеральная ассоциация потребителей (VZBV) привела данные опроса, согласно которому примерно две трети жителей Германии вынуждены экономить на повседневных товарах в связи с высокими темпами инфляции. Около 61% участников исследования сообщили, что стали покупать более дешевые продукты питания, а 56% респондентов сократили расходы на одежду.

19 октября начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский в беседе с «Известиями» связал рост цен в Европе прежде всего с динамикой стоимости энергоносителей и негативными ожиданиями относительно поставок энергоресурсов в ближайшие месяцы. По его мнению, удержание годовой инфляции в ближайшие месяцы на уровне около 9–10% для Евросоюза уже будет считаться определенным успехом.

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