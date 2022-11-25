Опрос показал готовность поляков сэкономить на Рождество из-за роста цен

В Польше инфляция и рост цен заставляют жителей экономить на всем, включая подарки и продукты на Рождество. Об этом в пятницу, 25 ноября, пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного финансовой компанией Provident.

Согласно результатам исследования, около половины граждан страны намерены закупить для праздничного стола всё, что им нужно, но ограничатся самыми дешевыми продуктами.

Жители Польши также намерены сэкономить на подарках, предпочитая парфюмерии и электронике сладости и книги. При этом 45% поляков потратят меньше на развлечения, а 35% — ограничат путешествия в праздничные дни.

В среднем каждый поляк потратит на рождественские праздники 1259 злотых (около $280), что на 30% больше показателей прошлого года.

«Хотя на праздники мы потратим больше, тем не менее из-за инфляции мы купим меньше», — уточняет газета.

Ранее сообщалось, что инфляция в Польше выросла в октябре до 17,9%, побив тем самым рекорд почти 25-летней давности. В главном статистическом управлении республики указали, что цены выросли как на потребительские товары, так и на услуги. В управлении отметили, что столь высоких показателей в Польше не регистрировалось с середины 1990 годов.

Инфляция продолжает расти и в других странах. Так, 24 ноября немецкая Федеральная ассоциация потребителей (VZBV) привела данные опроса, согласно которому примерно две трети жителей Германии вынуждены экономить на повседневных товарах в связи с высокими темпами инфляции. Около 61% участников исследования сообщили, что стали покупать более дешевые продукты питания, а 56% респондентов сократили расходы на одежду.

19 октября начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский в беседе с «Известиями» связал рост цен в Европе прежде всего с динамикой стоимости энергоносителей и негативными ожиданиями относительно поставок энергоресурсов в ближайшие месяцы. По его мнению, удержание годовой инфляции в ближайшие месяцы на уровне около 9–10% для Евросоюза уже будет считаться определенным успехом.