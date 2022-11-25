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Украинские войска нанесли ракетный удар по Майорску в ДНР

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Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi
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Украинские войска обстреляли днем в пятницу, 25 ноября, населенный пункт Майорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) ракетами из «Града». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

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«[Украинскими войсками] выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», — сообщило представительство в своем Telegram-канале.

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

Майорск был освобожден 15 сентября. Как отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков, взятие российскими войсками Майорска под контроль создает угрозу опорному пункту украинских войск в окрестностях Горловки.

23 ноября украинские войска нанесли ракетный удар из «Града» по Макеевке в ДНР, выпустив 20 ракет.

До этого, 18 ноября, украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, выпустив 40 ракет из «Града».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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