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Fox News показал репортаж о вынужденных собирать дождевую воду киевлянах

Fox News: жителям Киева приходится собирать дождевую воду из труб
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Фото: twitter.com
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Жителям Киева приходится собирать дождевую воду из труб, так как в домах нарушена работа водопроводов. Об этом сообщил телеканал Fox News, опубликовавший 25 ноября репортаж из украинской столицы.

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«Некоторые жители были вынуждены использовать ведра и бутылки для сбора питьевой дождевой воды», — говорится в материале.

По словам журналистов, последние дни киевляне находятся «в режиме выживания», так как из-за ракетных ударов России в городе нарушено водо- и электроснабжение.

Отмечается, что сейчас энергетические компании пытаются восстановить подачу света, тепла и воды в дома.

Указывается, что предстоящая зима также принесет городу «множество проблем».

Ранее 25 ноября источник «Известий» в Киеве рассказал, что ситуация с энергоснабжением и развернутыми в городе так называемыми пунктами несокрушимости оказалась не такой радужной, как ее пытались обрисовать власти Украины.

По его словам, в большинстве домов украинской столицы по-прежнему нет электричества, а найти пункты поддержки граждан по указанным адресам не удается. Свет может быть в течение 2–6 часов, при этом в основном ночью. Люди в это время просыпаются, заряжают гаджеты, делают домашние дела. С рассветом электричество выключают, поделился источник.

24 ноября мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам, у которых есть возможность переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, покинуть на время украинскую столицу.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский признал, что почти все регионы страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. По его словам, 15 регионов также испытывают проблемы с водоснабжением.

Зеленский 23 ноября сообщил, что на Украине развернуто свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению. «Пункты несокрушимости», как их назвал политик, обеспечены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме, заверил он.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство Украины может вывести ситуацию в «нормальное русло» и прекратить страдания местного населения. Для этого Киеву необходимо выполнить требования Москвы.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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