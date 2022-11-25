Военный эксперт оценил боевые упражнения подлодки «Магадан»

Военный эксперт Дмитрий Болтенков 25 ноября рассказал «Известиям» о технических характеристиках подводной лодки «Магадан», а также оценил прошедшие пуски крылатых ракет «Калибр» по морской и береговой целям из акватории Японского моря.

По словам Болтенкова, «Магадан» — дизельная подводная лодка проекта 636.3, построенная в Санкт-Петербурге. Сейчас субмаринами этого проекта активно усиливается Тихоокеанский флот.

«Еще не так давно там были дизельные лодки советской постройки, поэтому было принято решение усилить флот новыми субмаринами. Одна из главных особенностей «Магадана» — он является носителем крылатых ракет «Калибр-ПЛ». Факт того, что «Магадан» отстрелялся одновременно по морской и наземной целям, — это значимое достижение. Стрельбы показали высокий технический уровень самой лодки и подтвердили квалификацию экипажа, который готов решать самые сложные задачи», — отметил эксперт.

Болтенков добавил, что лодки проекта 636 Тихоокеанского флота базируются во Владивостоке и предназначены для сдерживания потенциального противника в Японском море.

«При необходимости они будут бороться с морскими и береговыми целями вероятного противника. В акватории Японского моря — это в первую очередь США и Япония», — сказал он.

О пусках крылатых ракет «Калибр» ранее в этот день сообщило Министерство обороны РФ. Прежде чем приступить к выполнению упражнений, подлодка «Магадан» скрытно зашла в обозначенный район.

Первая ракета успешно поразила щит-мишень, имитирующий надводный корабль условного противника. Второй удар в расчетное время пришелся по береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1000 км.

Подводная лодка «Магадан» пришла на Тихоокеанский флот в октябре. На сегодняшний день это третье подводное судно в распоряжении ТОФ, оборудованное крылатыми ракетами «Калибр».