ВЦИОМ: Путину доверяют 78,7% россиян, 75% одобряют его деятельность

Большинство россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу, 25 ноября.

По результатам опроса, главе государства доверяют 78,7% респондентов. Уровень доверия россиян премьер-министру России Михаилу Мишустину составляет 62%.

Деятельность Путина одобряют 75% опрошенных, деятельность Мишустина — 52,8%, правительства страны — 49,1%.

ВЦИОМ проводил опрос в период с 14 по 20 ноября. В нем участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», опубликованному в ноябре, 76% граждан РФ доверяют российскому лидеру. Большинство респондентов (77%) считают, что Путин хорошо работает на своем посту.

До этого, в мае, проведенный ВЦИОМом опрос показал, что рейтинг доверия россиян Путину превысил 81% , а уровень одобрения его деятельности составил 78,4%. При этом деятельность правительства РФ одобряют 52,3% людей, к работе премьер-министра страны положительно относится 52,5% опрошенных, а доверяет ему 63,8%.

27 мая руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян не исключил, что рейтинг доверия населения главе государства в дальнейшем будет расти.