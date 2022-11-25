В международных структурах не ответили Москве по поводу расстрела ВСУ пленных РФ

Россия пока не получила от международных правозащитных структур никакой реакции на свои обращения в связи с расстрелом украинскими боевиками российских военнопленных. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Будем ждать, как они расценят наши обращения, наши ноты, которые мы им направили. Пока что никакой реакции мы не получили», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 сдавшихся российских солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Уточнялось, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Газета The New York Times провела расследование и сделала вывод — запись подлинная.

18 ноября Минобороны РФ подтвердили, что украинские боевики преднамеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих, выстрелив каждому в голову. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту расстрела пленных россиян. Принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Позже, 22 ноября, стало известно, что Генеральная прокуратура Украины начала расследование против расстрелянных российских военнопленных.

Военный эксперт, политолог Юрий Кнутов в разговоре с «Известиями» отметил, что расстрел российских пленных украинскими военными сравним с преступлениями гитлеровских солдат в годы Великой Отечественной войны.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва сама займется поисками украинских военных, убивших российских пленных. Он также добавил, что Россия готова к международному расследованию преступления, если оно будет эффективно. Двумя днями позже он уточнил, что для поиска виновных в расстреле российских военнопленных не требуются дополнительные поручения президента России.

Позже один из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке был ликвидирован.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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