Режим повышенной готовности ввели во Владивостоке из-за снега

Спецтехнику во Владивостоке перевели в режим повышенной готовности вы связи с мокрым снегом. На дорогах ведется усиленный мониторинг.

Согласно прогнозам, осадки ожидаются в ночь на 26 ноября. Об этом сообщает Vostokmedia. В МБУ «Содержание городских территорий» уточнили, что противогололедными материалами будут обработаны основные магистрали города, спуски и подъемы, а также опасные участки дорог.

26 ноября днем вероятна гололедица.

В Примгидромете уточнили, что к концу ноября следует ожидать ухудшения погодных условий в Приморье из-за наступления циклона. Он принесет снег с дождем, пишет ИА PrimaMedia. В начале следующей недели на северо-востоке региона может похолодать до –24 градусов.