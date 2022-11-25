Автомобилистка сбила мужчину-пешехода в Ульяновске

В Ленинском районе Ульяновска в результате наезда автомобиля пострадал мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 24 ноября на улице Орлова. По предварительным данным, возле дома № 32 автомобиль Nissan Qashqai сбил 55-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пешеход получил различные травмы. Его госпитализировали, пишет ulpravda.ru.

Известно, что за рулем автомобиля находилась 42-летняя женщина. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

23 ноября под Брянском 32-летний водитель Renault Logan допустил наезд на 45-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. Пешеход погиб.