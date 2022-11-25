Синоптик назвал сроки окончания сильных дождей в Крыму

Сильные дожди, из-за которых в Республике Крым объявили штормовое предупреждение, начнут ослабевать в субботу, 26 ноября. Об этом «Известиям» сообщил синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов.

«Штормовое предупреждение звучит — дожди, местами сильные для Крыма, и то это на сегодняшний день и ночь. Уже в субботу в течение дня дожди в Крыму будут ослабевать — это понятно, фронтальный раздел уходит восточнее и потом начинает накрывать побережье Турции, Черноморское побережье Кавказа и потом дальше до Грузии», — рассказал он.

По словам специалиста, не стоит слишком сильно бояться этого штормового предупреждения, поскольку к концу дня субботы дожди станут кратковременными и небольшими. При этом он предупредил, что путешественникам лучше воздержаться от походов в горы, поскольку в этих районах ожидаются наиболее сильные осадки и возможен сход селей.

«Так что для Крыма всё закончится сегодняшней ночью, и скорее всего сильные дожди будут в основном в горной и предгорной части. Там они могут быть сильными, а в Симферополе, Севастополе, Евпатории и Ялте, скорее всего, будут хорошие такие дожди, но без каких-то особо сильных последствий», — пояснил Шувалов.

Как отметил синоптик, дожди для Крыма — это всегда благо, потому что они позволяют восполнить запасы воды в водохранилищах и увлажнить почву.

Он уточнил, что в начале следующей недели температура воздуха в регионе начнет понижаться. Так, в степной части Крыма уже прогнозируются ночные заморозки, а днем температура может составить лишь +5...+8 градусов.

Штормовое предупреждение главное управление МЧС России по Республике Крым объявило накануне. По данным метеорологов, местами сильные дожди прогнозируются в регионе 25 и 26 ноября. Специалисты порекомендовали жителям и гостям республики соблюдать осторожность на дорогах, а также не находиться под деревьями, вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

При этом в столичном регионе, как рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, погода в предстоящие выходные будет соответствовать климатической норме. В воскресенье в столице прогнозируется выпадение небольшого количества снега.