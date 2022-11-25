Новые правила выгула собак начнут действовать в Оренбургской области

В Оренбургской области приняли закон об обращении с животными. Он в том числе содержит новые правила выгула собак. Депутаты регионального законодательного собрания проголосовали за изменения накануне, 24 ноября.

Как отмечает 56orb.ru, в частности запрещено выгуливать собак без поводка и без намордника. Исключения составляют специально отведенные для этого места. Правила не распространяются на кошек и на собак ниже в холке 35 см.

Также запрещается оставлять собак без присмотра в общественных местах и на общедомовой территории. Нельзя купать питомцев в фонтанах и на общественных пляжах. По новым правилам дети, не достигшие 14-летнего возраста, не могут выгуливать собак ростом в холке выше 50 см.

Тех, кто решил отправиться на прогулку с животным в состоянии алкогольного опьянения, будут штрафовать.