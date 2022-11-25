Женщина погибла в результате ДТП на МКАД в районе Каширского шоссе

Один человек погиб и один пострадал в результате аварии на МКАД в районе Каширского шоссе. Об этом пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщает в пятницу, 25 ноября.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, столкновение двух транспортных средств — Skoda и Volvo — произошло на внутренней стороне 25-го км МКАД в 8:51 мск.

«Водитель и пассажирка Volvo вышли из машины осмотреть повреждения, после чего водитель автомобиля Mercedes совершил столкновение с Volvo, который наехал на мужчину и женщину, находившихся на проезжей части после ДТП», — говорится в сообщении.

В результате аварии водитель Volvo получил ранения и был госпитализирован, его пассажирка скончалась на месте от полученных травм. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает агентство городских новостей «Москва».

В ночь на пятницу на Красноярской улице на востоке Москвы автомобиль сбил пешехода, передает RT. Пострадавший жив, его госпитализировали.