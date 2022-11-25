Работа КПП ограничена на границе Украины с Польшей, Венгрией и Молдавией

Временно ограничена работа в трех пунктах пропуска на границе Украины с Польшей, Венгрией и Молдавией. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

«По состоянию на утро 25 ноября усложнена работа пунктов пропуска «Краковец» на границе с Польшей, «Косино» на границе с Венгрией и «Табаки» на участке с Молдовой, где может применяться временная приостановка оформления лиц и транспорта», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что на КПП «Вилок» на границе с Венгрией, «Малоярославец», «Новые Трояны» и «Виноградовка» на границе с Молдовой пропускают только пешеходов.

Также в погранслужбе сообщили, что оформление документов на проезд легковых автомобилей, микроавтобусов и пешеходов доступно в пункте пропуска «Орловка» на границе с Румынией.

Ранее, 15 ноября, пограничная полиция Молдавии предупредила о возможной приостановке работы КПП «Крива-Мамалыга» на молдавско-украинском участке границы. Причиной названы соображения безопасности, так как украинская сторона сообщила о риске воздушной тревоги.

До этого, 28 октября, спикер погранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что ежедневно украинские пограничники отказывают в пересечении границы 150 лицам, в основном мужчинам призывного возраста. Отмечается, что всего с 24 февраля вне пунктов пропуска были задержаны порядка 7 тыс. мужчин, еще 3,3 тыс. — на контрольных пунктах. Как утверждает представитель ГПСУ, нарушители из первой группы чаще всего пытаются уехать в Румынию и Молдавию, а через контрольные пункты уезжают в Венгрию и Польшу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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