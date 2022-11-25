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Пушилин связал успехи на фронте с ударами по инфраструктуре Украины

Пушилин: российские войска в ДНР продвигаются практически по всей линии фронта
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Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine
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Удары по инфраструктуре Украины положительно влияют на ситуацию на фронте, российские войска продвигаются практически по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

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«Разведка работает. Мы понимаем, где противник концентрирует свои силы. Мы видим, где противник пытается сформировать ударные силы для контрнаступления на тех или иных направлениях», — сказал Пушилин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом удары по военным объектам Украины положительно влияют на ситуацию, в частности, лишают противника связи и ухудшают логистику.

Пушилин также рассказал, что подразделения работают в непростых условиях, в том числе погодных.

«Это видно по технике — я говорю даже не про европейскую, американскую технику, я говорю про стационарное обеспечение, которое сейчас уже на порядок хуже. Ухудшается логистика, элементы слежения, связи и прочее», — указал он.

В то же время, по его словам, у российских военных есть возможность формировать резервы «на различные ситуативные действия» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне врио главы региона рассказал, что российские военные продолжают наступать на авдеевском, марьинском и угледарском направлениях. Однако Донецк, Ясиноватая и Горловка продолжают регулярно подвергаться обстрелам, из-за того что украинские войска закрепились слишком близко к городам.

Ранее, 18 ноября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска полностью освободили населенный пункт Опытное в ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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