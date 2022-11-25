Минобороны Великобритании призвало Украину нарастить военное наступление зимой

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призывал Украину продолжить контрнаступление зимой. Об этом сообщает издание The Daily Beast в своей статье от 24 ноября.

По словам Уоллеса, он почти ежедневно общается со своими украинскими коллегами, и это именно тот совет, который бы он им дал.

Британский министр обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают 300 тыс. единиц вооружения для ведения боевых действий в условиях зимы, которое поступило от стран Запада.

При этом издание отмечает, что Великобритания пытается подтолкнуть Украину к эскалации конфликта, в то время как США, напротив, пытаются содействовать переговорам.

Как сообщил 19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, Великобритания предоставила военную помощь Украине на сумму £2,3 млрд в 2022 году. По словам Сунака, в следующем году Британия намерена выделить примерно такое же финансирование. Он также заверил Зеленского в дальнейшей поддержке.

О встрече Зеленского и Сунака в Киеве стало известно 19 ноября. Отмечалось, что стороны обсудили вопросы взаимных интересов стран и глобальной безопасности.

В тот же день читатели британской газеты Daily Mail назвали встречу Сунака с Зеленским в Киеве «финансовой махинацией», направленную на кражу денег налогоплательщиков. Многие комментаторы также отметили, что поддержка Украины плохо сказывается на экономике Великобритании, где растут налоги и цены на электричество.

14 ноября сообщалось, что Великобритания анонсировала выделение первого транша в $5,8 млн в Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления энергосистемы страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».