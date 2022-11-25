Таксисты недовольны качеством уборки снега с улиц Екатеринбурга

В Екатеринбурге водители такси раскритиковали качество уборки снега с городских улиц. Из-за выпавшего снега на обочинах дорог образовались сугробы, что является причиной возникновения больших пробок, пишет ресурс Е-1.

Водители уверены, что, если бы представители городской администрации жили в отдаленных районах областного центра они бы уделяли больше времени процессу уборки снега.

Другие автомобилисты, на которых ссылается ТагилСити.Ру, жалуются на скользкие дороги. Из-за этого им приходится ехать с максимально низкой скоростью, что тоже осложняет поездки.

Синоптики предупреждали, что в ближайшие дни в Свердловской области выпадет много снега. В ГАИ также сообщали о сложной ситуации на дорогах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Москве и области возможны неблагоприятные погодные условия. Жители должны быть готовы к похолоданию до –7 градусов днем, а также к скользким дорогам.