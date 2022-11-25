В Лефортовском тоннеле в Москве произошло крупное ДТП
В Москве в Лефортовском тоннеле на внешней стороне Третьего транспортного кольца произошло крупное ДТП. Об этом 25 ноября сообщил столичный дептранс в Telegram.
Одновременно столкнулись несколько автомобилей. В результате происшествия перекрыты две полосы движения из трех.
Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется, отметили в дептрансе.
После аварии образовалась пробка, которая тянется до съезда с Южно-Восточной хорды. В дептрансе попросили объезжать проблемный участок.
19 ноября грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Движение было ограничено до одной полосы.