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В Казани возбудили дело после видео с избиением маленькой девочки матерью
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В Казани возбудили дело после видео с избиением маленькой девочки матерью

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Следственное управление Следственного комитета (СК) по Татарстану возбудило уголовное дело после публикации в Сети видео с избиением маленькой девочки матерью в Казани. Об этом 25 ноября говорится в сообщении на сайте ведомства.

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«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись и сообщение, согласно которым в городе Казани женщина избила полуторагодовалую дочь и выставила ее на балкон», — отметили следователи.

Дело возбудили по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

В региональных СМИ появилась информация о том, что жительница Казани сняла на видео избиение маленькое дочери, чтобы отомстить ушедшему от нее мужу. У женщины трое детей, старшая дочь воспитывается у бабушки, сообщила прокуратура Татарстана.

Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям не только матери ребенка, но и работе органов системы профилактики.

19 августа суд Ставропольского края огласил приговор местному жителю за избиения 17-летней дочери. Чаще всего мужчина это делал тряпкой.

Ближайшие три года осужденный проведет в колонии строгого режима.

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