В Казани возбудили дело после видео с избиением маленькой девочки матерью
Следственное управление Следственного комитета (СК) по Татарстану возбудило уголовное дело после публикации в Сети видео с избиением маленькой девочки матерью в Казани. Об этом 25 ноября говорится в сообщении на сайте ведомства.
«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись и сообщение, согласно которым в городе Казани женщина избила полуторагодовалую дочь и выставила ее на балкон», — отметили следователи.
Дело возбудили по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).
В региональных СМИ появилась информация о том, что жительница Казани сняла на видео избиение маленькое дочери, чтобы отомстить ушедшему от нее мужу. У женщины трое детей, старшая дочь воспитывается у бабушки, сообщила прокуратура Татарстана.
Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям не только матери ребенка, но и работе органов системы профилактики.
19 августа суд Ставропольского края огласил приговор местному жителю за избиения 17-летней дочери. Чаще всего мужчина это делал тряпкой.
Ближайшие три года осужденный проведет в колонии строгого режима.