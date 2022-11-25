Ремонт поликлиники в Заволжском районе Твери стартует до конца года

В Заволжском районе Твери планируют отремонтировать поликлинику № 2 клинической больницы № 7. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы стартуют в декабре текущего года. Проектно-сметная документация уже разработана и получила положительное заключение экспертизы.

Проект предусматривает обновление внутренних помещений, ремонт инженерных сетей, обустройство вентилируемого фасада, установку пожарной сигнализации. Также планируется благоустроить прилегающую к зданию территорию.

Как уточняют «Тверские ведомости», поликлиника № 2 обслуживает 42 тыс. жителей Заволжского района города. В ней работают 69 сотрудников. В 2019 году в одной из частей здания был проведен капремонт.