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Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе между Баку и Ереваном
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Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе между Баку и Ереваном

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Фото: ТАСС/ Астафьев Александр
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил против посредничества Франции в мирном урегулировании отношений с Арменией. Об этом он заявил 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

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«Президент Франции Эммануэль Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Далее была еще одна антиазербайджанская резолюция Национальной ассамблеи Франции, а затем — попытка Франции атаковать нас через саммит Франкофонии. Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией», — сказал Алиев.

По его словам, в связи с этим Франция не может принимать участие в мирном процессе и запланированная на 7 декабря встреча с представителями республики не состоится. Алиев добавил, что Россия и США не занимают чью-либо сторону в армяно-азербайджанском конфликте.

Ранее, 12 ноября, Макрон провел телефонный разговор с Алиевым, в котором заявил о своей готовности поддерживать нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Французский лидер также отметил работу гражданской наблюдательной миссии Евросоюза на границе Азербайджана и Армении, указав на ее «стабилизирующий эффект».

До этого, 13 октября, Макрон в интервью каналу France 2 обвинил Россию в якобы нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе якобы с целью дестабилизации ситуации в Кавказском регионе.

Комментируя это заявление, президент РФ Владимир Путин назвал такие слова неприемлемыми. По его мнению, в заявлениях французского лидера отсутствует понимание самого хода конфликта.

Также французского лидера раскритиковали и в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала заявление Макрона «вопиющим». Она указала, что «такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ».

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года стороны при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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